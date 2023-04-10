Центральный защитник «Реала» Антонио Рюдигер заявил, что «Челси» остается сильным соперником, хотя и сильно изменился с тех пор, как он покинул клуб.

«Команда сильно изменилась, и я действительно не знаю, чего ожидать... «Челси» не очень похож на ту команду, за которую я играл. Я жду качественного футбола, потому что в составе сильные футболисты, но что еще мы увидим – я не знаю. Это будет непростая игра, но мы — «Реал Мадрид».

«На этом этапе турнира мне все равно, кто наш соперник. Конечно, было бы здорово сыграть с «Челси» в финале, но на поле нет места эмоциям – я думаю только о победе».

«В четвертьфинале все может случиться. Но в «Мадриде» знают, как играть в таких матчах».

В «Челси» произошли серьезные изменения под руководством Тодда Боули. Томас Тухель и его преемник Грэм Поттер были уволены, а клуб назначил Фрэнка Лэмпарда временным тренером. К клубу присоединились такие игроки, как Рахим Стерлинг, Михаил Мудрик и Марк Кукурельа, а Тимо Вернер, Жоржиньо и, конечно же, Рюдигер ушли.

Первое противостояние между «Мадридом» и «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов состоится в эту среду, 12 апреля.