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«Я не знаю, чего ожидать». Антонио Рюдигер отмечает сильные изменения в «Челси» после его ухода

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Антонио Рюдигер Антонио Рюдигер
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Центральный защитник «Реала» Антонио Рюдигер заявил, что «Челси» остается сильным соперником, хотя и сильно изменился с тех пор, как он покинул клуб.

«Команда сильно изменилась, и я действительно не знаю, чего ожидать... «Челси» не очень похож на ту команду, за которую я играл. Я жду качественного футбола, потому что в составе сильные футболисты, но что еще мы увидим – я не знаю. Это будет непростая игра, но мы — «Реал Мадрид».

«На этом этапе турнира мне все равно, кто наш соперник. Конечно, было бы здорово сыграть с «Челси» в финале, но на поле нет места эмоциям – я думаю только о победе».

«В четвертьфинале все может случиться. Но в «Мадриде» знают, как играть в таких матчах».

В «Челси» произошли серьезные изменения под руководством Тодда Боули. Томас Тухель и его преемник Грэм Поттер были уволены, а клуб назначил Фрэнка Лэмпарда временным тренером. К клубу присоединились такие игроки, как Рахим Стерлинг, Михаил Мудрик и Марк Кукурельа, а Тимо Вернер, Жоржиньо и, конечно же, Рюдигер ушли.  

Первое противостояние между «Мадридом» и «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов состоится в эту среду, 12 апреля.

4 комментария

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Кентуки
Забыли написать и Кулибали и Фофана!
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ZenitTop
У челси есть свой джокер наоборот-Мудрик,если он в старте Реалу конец😁😁🤣
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Cevin Cigan
Сначала Реал выбьет Челси,а потом они пусть перестраиваются на здоровье!
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ZenitTop
Реал легко должен побеждать такой Челси,игра у них не идёт
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