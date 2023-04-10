Стало известно, что французский арбитр Франсуа Летексье рассудит первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Мадридом» и «Челси», который состоится 12 апреля на «Сантьяго Бернабеу». За VAR будет отвечать Томаш Квятовский.

33-летний Летексье уже пересекался с «Реалом» на международной арене, правда тогда он ассистировал своему более опытному коллеге Клеману Тюрпену – это в прошлом году произошло во время четвертьфинала Лиги чемпионов на «Стэмфорд Бридж». Королевский клуб выиграл 1:3.

Летексье дважды работал на матчах «Челси» - оба раза на групповом этапе ЛЧ. В прошлом сезоне француз судил «Челси»-«Мальме» (4:0), а в этом сезоне «Челси» - «Динамо Загреб» (2:1), оба раза победа осталась за англичанами.

Франсуа Летексье работает на международном уровне с 2017 года, он также отвечал за VAR в финале Лиги Европы между «Вильярреалом» и «МЮ» в 2021 году.