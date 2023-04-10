Еще немного, и этот парень переберется в Мадрид.

Эндрик прервал свою голевую засуху, дважды забив в финале чемпионата Паулиста и приведя «Палмейрас» к победе.

Турнир проводится среди клубов штата Сан-Паулу, так что победитель уезжает домой не только с кубком, но и с правом называться лучшей командой региона. По итогам двухматчевого противостояния с клубом «Сан-Паулу» «Палмейрас» победил со счетом 5:2, и для 16-летнего форварда этот титул стал третьим взрослым в составе «Палмейраса».

На Эндрика оказывалось большое давление с тех пор, как «Реал Мадрид» подписал его в прошлом году. В текущем сезоне он не мог забить на протяжении нескольких месяцев — нападающий провел 11 игр без голов и результативных передач, его даже заметили плачущим от досады на скамейке.

Однако Эндрик все равно остается ключевым игроком своей команды, и он доказал это в финале. В первом матче «Палмейрас» мог завершить ничьей, но все же проиграл «Сан-Паулу», который вышел вперед на последних секундах, со счетом 2:1, а Эндрик забил единственный гол своей команды. Вторая игра завершилась уверенной победой «Палмейрас» (4:0), и Эндрик вновь отметился голом.