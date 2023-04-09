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Журналистка попросила Анчелотти выбрать между «Реалом» и «Миланом». Тренер дал мудрый ответ

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По карьере Карло Анчелотти можно писать летописи.

Будучи игроком, итальянец выступал бок о бок с легендами футбола. Став тренером, Карло начал руководить величайшими игроками в истории. Анчелотти работал в «Баварии», «ПСЖ», «Ювентусе» и других европейских грандах.

Но, пожалуй, главными клубами его жизни остаются «Милан» и «Реал».

Журналистка DAZN спросила, кем Анчелотти ощущает себя больше – мадридистой или миланистой?

Тренер дал мудрый ответ:

«И то, и другое. 50 на 50. Это два клуба, которые мне ближе всего. «Милан» – потому что я играл за эту команду. А «Реал» – потому что этот клуб представляет собой вершину в мире футбола».

В финале нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов «Реал» может сыграть с «Миланом». По словам Паоло Мальдини, Анчелотти признался, что для него встреча этих команд будет наилучшим завершением турнира.

Как думаете, удастся ли «Мадриду» и «Милану» добраться до финала ЛЧ?

2 комментария

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MURODXON GANIYEV
Ответ Михаил Кобяков
Да нет наверное
Идеальный ответ🤣
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Михаил Кобяков
Да нет наверное
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