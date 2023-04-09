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Вот это магия ✨ Винисиус в одиночку создал гол, обойдя четырех игроков «Вильярреала»

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Показал свой уровень.

Сегодня «Реал» принимал «Вильярреал» на «Сантьяго Бернабеу». Счет был открыт благодаря защитнику гостей Пау Торресу, но всю работу там сделал Марко Асенсио.

Второй гол мадридцы тоже создали практически из ничего. Винисиус получил мяч от Себальоса недалеко от штрафной.

Обыграл четверых соперников, пройдя сквозь них, и спокойно покатил мимо Рейны.

Он снова забил и снова в важном матче.

5 комментариев

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ARIGAMI ARIGAMI
Ну и что? Сыграл сегодня плохо
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VuNePonimaete
Привет правому флангу Реала. Просто огромная сияющая дыра на этой позиции
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Магомед Саадулаев
А толку? Реал очки потеряет 100%
+2
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max mystique
Красиво конечно, но с другой стороны сегодня красоту творил и Чуквуэзе
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RealM_13
Чуквуезе хозяин Начо.
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