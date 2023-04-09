Показал свой уровень.

Сегодня «Реал» принимал «Вильярреал» на «Сантьяго Бернабеу». Счет был открыт благодаря защитнику гостей Пау Торресу, но всю работу там сделал Марко Асенсио.

Второй гол мадридцы тоже создали практически из ничего. Винисиус получил мяч от Себальоса недалеко от штрафной.

Обыграл четверых соперников, пройдя сквозь них, и спокойно покатил мимо Рейны.

Он снова забил и снова в важном матче.