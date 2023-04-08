От неудачника до лидера атаки: смотрим на статистику Винисиуса в «Мадриде»
Винисиус в последнее время является одним из ключевых игроков «Реала». В свои 22 года он уже может похвастаться восемью выигранными крупными трофеями, в том числе двумя титулами чемпиона Испании.
Теперь бразилец не неудачник у ворот соперника, а лидер атаки с победным голом в Лиге чемпионов. Разумеется, его прогресс очевиден.
И все же хочется наглядно продемонстрировать успех Вини с помощью статистики:
В свой первый сезон в Испании он провел в общей сложности 31 матч, забив 3 гола и отдав 12 передач.
Следующие два сезона не были особенно успешными, показатели Вини упали.
А потом появился Карло Анчелотти.
Вини неоднократно заявлял, что именно Карлетто стоит за его успехом - итальянский специалист помог ему обрести уверенность.
В этом сезоне нападающий стремится улучшить свои прошлогодние показатели, и он вполне способен на это.
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