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От неудачника до лидера атаки: смотрим на статистику Винисиуса в «Мадриде»

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Винисиус в последнее время является одним из ключевых игроков «Реала». В свои 22 года он уже может похвастаться восемью выигранными крупными трофеями, в том числе двумя титулами чемпиона Испании.

Теперь бразилец не неудачник у ворот соперника, а лидер атаки с победным голом в Лиге чемпионов. Разумеется, его прогресс очевиден.

И все же хочется наглядно продемонстрировать успех Вини с помощью статистики:

В свой первый сезон в Испании он провел в общей сложности 31 матч, забив 3 гола и отдав 12 передач.

Следующие два сезона не были особенно успешными, показатели Вини упали.

А потом появился Карло Анчелотти.

Вини неоднократно заявлял, что именно Карлетто стоит за его успехом - итальянский специалист помог ему обрести уверенность.

В этом сезоне нападающий стремится улучшить свои прошлогодние показатели, и он вполне способен на это.

1 комментарий

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Бекарым Бахытов
Даа помню его первый классико. Реал проиграл матч, но я был рад. Радовался потому что знал через год-два этот паренек станут тем кто сейчас является.
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