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9 голов Карима и один проигрыш Карло: смотрим статистику перед матчем «Реал Мадрид» - «Вильярреал»

Карло Анчелотти Карло Анчелотти
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«Реал Мадрид» готовится принять «Вильярреал» на «Сантьяго Бернабеу» этим вечером. Боевой дух команды Карло Анчелотти после ярких побед над «Вальядолидом» (6:0) и «Барселоной» (4:0) зашкаливает, поэтому сегодня нам стоит ждать еще одного зрелищного матча.

Давайте посмотрим на статистику Opta перед встречей команд:

«Реал Мадрид» выиграл только три из последних 11 матчей с «Вильярреалом» в Ла Лиге и ни одного из последних трех. Это самая длинная серия «сливочных» без побед над одним и тем же соперником в турнире.

«Вильярреал» выиграл только один из 22 выездных матчей против «Реала» в Ла Лиге, это произошло в январе 2018 (0:1).

«Реал Мадрид» проиграл только один из последних 42 домашних матчей Ла Лиги, 0:4 против «Барселоны» в марте 2022 года и ни один из последних 17 домашних матчей чемпионата.

Карим Бензема уже забил 233 гола в Ла Лиге и всего в одном шаг от того, чтобы сравняться с Уго Санчесом и стать четвертым лучшим бомбардиром в истории турнира (234 гола).

Бензема забил девять голов в ворота «Вильярреала» в Ла Лиге и может стать четвертым игроком, забившим двузначное число мячей «жёлтой подводной лодке» в турнире после Лео Месси (15), Криштиану Роналду (13) и Арица Адуриса (10).

Игрок «Вильярреала» Ереми Пино забил два гола в пяти встречах с «Реалом» в Ла Лиге.

Карло Анчелотти проиграл только одну из семи встреч с «Вильярреалом» в Ла Лиге, четыре из них завершились ничьей - это рекорд Карло по количеству ничьих против одного соперника в соревновании.

Тренер «Вильярреала» Кике Сетьен выиграл три из последних шести матчей против «Реала» в Ла Лиге. Только Диего Симеоне (5), Эрнесто Вальверде и Луис Энрике (4) одержали больше побед над «сливочными» в чемпионате за последнее десятилетие (с января 2013 года).

 

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