Даст отдохнуть некоторым игрокам основы.

«Мадрид» пытается сократить отставание от лидера Ла Лиги «Барселоны». Для этого нужно в ближайшем матче победить «Вильярреал» и ждать осечки конкурента.

«Мадрид»

Единственный отсутствующий − Ферлан Менди. Все остальные игроки готовы сыграть.

«Вильярреал»

В составе команды Кике Сетьена будут отсутствовать полузащитник Этьен Капу и Франсис Коклен, а также форварды Жерар Морено и Николас Джексон. Участие ветерана Рауля Альбиоля под вопросом.

Вероятные составы

«Мадрид»: Куртуа; Васкес, Милитао, Начо, Алаба; Кроос, Тчуамени, Модрич; Вальверде, Бензема, Винисиус.

«Вильярреал»: Рейна; Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса; Терратс, Парехо, Баена; Чуквуэзе, Моралес, Пино.