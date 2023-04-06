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«Их опыт вы не купите ни на одном трансферном рынке в мире». Карло Анчелотти высказался о будущем Бензема, Крооса и Модрича в «Реале»

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Отвечая на вопрос о будущем Карима Бензема, Тони Крооса и Луки Модрича, срок действия контрактов которых истекает летом, Карло Анчелотти сказал: «Я вижу их троих в «Мадриде», как и всегда».

«У них могут быть более удачные и менее удачные моменты в течение сезона, но это вполне нормально. Мы должны оценивать игроков не по возрасту, а по тому, что они на делают на поле, можно говорить, что у них троих нет энергии молодости, но то их опыт вы не купите ни на одном трансферном рынке в мире».

Анчелотти также подтвердил, что Кроос и Модрич ведут переговоры с клубом о возможном продлении своих контрактов, добавив: «Продление Модрича и Крооса? Они обсуждают это с клубом. Есть новости. Они решат все вопросы».

Срок действия контракта Бензема также истекает в конце сезона, но он, скорее всего, останется в клубе как минимум еще на один год. 

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