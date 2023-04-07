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Без Менди, но с Родриго. Заявка «Мадрида» на матч с «Вильярреалом»

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«Реал Мадрид» представил заявку на предстоящий матч с «Вильяррелом», который состоится в рамках 28 тура Ла Лиги 8 апреля на «Сантьяго Бернабеу».

Сегодня утром в появилась информация, что Родриго часть тренировки провел отдельно от команды, а потом вышел на поле с бандажом на колене.

Во время пресс-конференции Карло Анчелотти опроверг информацию о травме футболиста:

«Родриго пришел чуть позже из-за личных обстоятельств, он здоров и завтра будет играть».

Таким образом, Ферлан Менди – единственный травмированный игрок «Мадрида».

Вот заявка Карло Анчелотти на матч с «Вильярреалом»:

1 комментарий

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ts_vlad
Надеюсь будет ротация. И много. Тчуамени с Себальосом надеюсь увидеть в старте, Крооса, Модрича и Камавингу на отдыхе.
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