«Реал Мадрид» представил заявку на предстоящий матч с «Вильяррелом», который состоится в рамках 28 тура Ла Лиги 8 апреля на «Сантьяго Бернабеу».

Сегодня утром в появилась информация, что Родриго часть тренировки провел отдельно от команды, а потом вышел на поле с бандажом на колене.

Во время пресс-конференции Карло Анчелотти опроверг информацию о травме футболиста:

«Родриго пришел чуть позже из-за личных обстоятельств, он здоров и завтра будет играть».

Таким образом, Ферлан Менди – единственный травмированный игрок «Мадрида».

Вот заявка Карло Анчелотти на матч с «Вильярреалом»: