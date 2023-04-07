Родриго Гоэс демонстрирует невероятную статистику для своего возраста. Бразильцу всего 22 года, но он уже сыграл 150 матчей за «Реал Мадрид» - юбилейным стал класико на «Камп Ноу» в полуфинале Кубка Короля.

Родриго вышел в стартовом составе против «Барселоны» и, как обычно, сыграл важную роль в атаке Королевского клуба.

«Я и моя семья очень гордимся тем, что я провел 150 матчей за этот клуб. Сегодня особенный день для меня, а после победы на «Камп Ноу» он стал еще более невероятным. Я очень счастлив и надеюсь, что сыграю еще много матчей за «Реал Мадрид», - заявил Родриго после класико, получив памятную футболку.

Родри дебютировал за «Реал» 25 сентября 2019 года в матче с «Осасуной» с легкой руки Зинедина Зидана. С тех пор он сыграл 98 матчей в Ла Лиге, 35 в Лиге чемпионов, 9 в Кубке Короля, 5 в Суперкубке Испании, 2 на Клубном чемпионате мира и один в Суперкубке Европы. На счету Родриго 29 голов за «сливочных», 99 побед, а также кубок Лиги чемпионов, Клубного чемпионата мира, Суперкубок Европы, два чемпионства в Испании и два Суперкубка Испании.

Поздравляем Родриго и желаем пополнить коллекцию трофеев 6 мая в финале Кубка Короля.