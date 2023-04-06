Банально, но эффективно.

Marca узнала, какими словами Карло Анчелотти вдохновил «Реал» перед ответным матчем Кубка Испании с «Барселоной».

«Они не были лучше нас, ни в первом матче Кубка на «Бернабеу», ни в Ла Лиге на «Камп Ноу». Мы не заслужили проиграть, и мы докажем это и не забывайте, что это финал», - мотивировал Анчелотти.

Слова Карло определенно вдохновили игроков, ведь иначе оформить 0:4 на «Камп Ноу» - невозможно.

Давайте подумаем, что сказал Хави игрокам «Барселоны» после финального свистка?