🗡 «Это финал». Marca узнала, какими словами Анчелотти мотивировал игроков перед матчем с «Барсой»
Банально, но эффективно.
Marca узнала, какими словами Карло Анчелотти вдохновил «Реал» перед ответным матчем Кубка Испании с «Барселоной».
«Они не были лучше нас, ни в первом матче Кубка на «Бернабеу», ни в Ла Лиге на «Камп Ноу». Мы не заслужили проиграть, и мы докажем это и не забывайте, что это финал», - мотивировал Анчелотти.
Слова Карло определенно вдохновили игроков, ведь иначе оформить 0:4 на «Камп Ноу» - невозможно.
Давайте подумаем, что сказал Хави игрокам «Барселоны» после финального свистка?
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