Говорит Мадрид
Блог

🗡 «Это финал». Marca узнала, какими словами Анчелотти мотивировал игроков перед матчем с «Барсой»

Реал Мадрид Реал Мадрид
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Банально, но эффективно.

Marca узнала, какими словами Карло Анчелотти вдохновил «Реал» перед ответным матчем Кубка Испании с «Барселоной».

World Cup will force Real Madrid to rotate more, says Ancelotti | Reuters

«Они не были лучше нас, ни в первом матче Кубка на «Бернабеу», ни в Ла Лиге на «Камп Ноу». Мы не заслужили проиграть, и мы докажем это и не забывайте, что это финал», - мотивировал Анчелотти.

Слова Карло определенно вдохновили игроков, ведь иначе оформить 0:4 на «Камп Ноу» - невозможно.

Давайте подумаем, что сказал Хави игрокам «Барселоны» после финального свистка?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий