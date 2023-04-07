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Стало известно, как будет выглядеть третья форма «Мадрида» на следующий сезон. Похожая уже была более 10 лет назад

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Стали в том сезоне чемпионами Испании.

Известный ресурс Footy Headlines, который регулярно выдает инсайдерскую информацию о новых формах различных клубов, опубликовал то, как будет выглядеть третья форма «Мадрида» на сезон-2022/2023.

Преданные болельщики клуба сразу вспомнили, что похожий комплект уже использовался в сезоне-2011/2012. Тогда клуб ничего не выиграл на европейской арене, но зато стал чемпионом Испании.

Состав той версии королевского клуба по-настоящему впечатлял: Кака, Арбелоа, Хедира, Игуаин, Роналду, Кака, Рамос, Марсело и многие другие.

А как вам третий комплект «Мадрида» на сезон-2022/2023? Пишите в комментариях.

1 комментарий

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Алан Берсеков
в отличии от белой более менее
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