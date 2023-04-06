Говорит Мадрид
Блог

Видео из раздевалки «Реала», от которого захватывает дух: Анчелотти сообщил игрокам важную новость после победы в класико🤩🤩🤩

Клубы Клубы
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Итальянец нашел, чем обрадовать команду.

«Реал» красиво победил, красиво праздновал, а в раздевалке слово взял главный тренер команды.

Он объявил, что завтра у команды выходной😅

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raul14
посмотрите на Мариано😂😂😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VuNePonimaete
Мариано: дайте два!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Неби Бабаханов
До игры: Сегодня у нас финал. Играйте как в финале
После игры: Я вас обманул. Сегодня не был финал. Финал еще впереди.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Johny Shubinskiy
Надеюсь Кессье больше не увижу в составе Барсы
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
v.dug1n
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Что он сказал то?
Что у команды завтра выходной
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ts_vlad
Мариано больше всех обрадовался))
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Взвешенный вомбат Китая
Что он сказал то?
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Axmat Cecenov
Суетолог, постоянно кто то на спине носит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Заслужили своей игрой) Умеет взбодрить.
Совсем другая ситуация у Чави, он им будет рассказывать как они доминировали первый тайм, а рубака Гави - вовсе не рубака, а мужественный мальчуган с большим талантом.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий