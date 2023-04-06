9 комментариев

Видео из раздевалки «Реала», от которого захватывает дух: Анчелотти сообщил игрокам важную новость после победы в класико🤩🤩🤩
Итальянец нашел, чем обрадовать команду.
«Реал» красиво победил, красиво праздновал, а в раздевалке слово взял главный тренер команды.
Он объявил, что завтра у команды выходной😅
После игры: Я вас обманул. Сегодня не был финал. Финал еще впереди.
Совсем другая ситуация у Чави, он им будет рассказывать как они доминировали первый тайм, а рубака Гави - вовсе не рубака, а мужественный мальчуган с большим талантом.