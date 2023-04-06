Дон Карло заслужил.

В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании «Реал» на «Камп Ноу» обыграл «Барселону» с разгромным счетом 4:0. По сумме двух матчей (4:1) мадридцы вышли в финал Кубка Испании.

По итогам матча высшую оценку от издания – 3 звезды – получили 6 игроков «Реала»: Тибо Куртуа, Эдуардо Камавинга, Тони Кроос, Лука Модрич, Винисиус Жуниор и Карим Бензема, оформивший хет-трик.

На высший балл также оценена работа главного тренера «Реала» Карло Анчелотти. Итальянский тренер вновь с усеченным составом сотворил чудо, в тату салонах Мадрида явно будет спрос на такой шедевр.