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«Реал» разнес «Барсу» на переполненном «Камп Ноу»! После такой победы в класико любой болельщик «Мадрида» захочет сделать эту татуировку😍

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Дон Карло заслужил.

FC Barcelona Vs Real Madrid - Copa Del Rey

В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании «Реал» на «Камп Ноу» обыграл «Барселону» с разгромным счетом 4:0. По сумме двух матчей (4:1) мадридцы вышли в финал Кубка Испании.

По итогам матча высшую оценку от издания – 3 звезды – получили 6 игроков «Реала»: Тибо Куртуа, Эдуардо Камавинга, Тони Кроос, Лука Модрич, Винисиус Жуниор и Карим Бензема, оформивший хет-трик.

На высший балл также оценена работа главного тренера «Реала» Карло Анчелотти. Итальянский тренер вновь с усеченным составом сотворил чудо, в тату салонах Мадрида явно будет спрос на такой шедевр.

4 комментария

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Роман
Ответ xDe xDe
При всём уважении к Барсе, вчерашняя победа - всего лишь победа в полуфинале Кубка. Да, над Барсой. Да, разгромно. Да, в финал вышли. Тем не менее, это лишь полуфинал. После такого делать тату - ну такое себе. Вот если Карло станет вторым человеком, кто возьмёт ЛЧ дважды подряд - другой разговор :)
Ну не знаю, после пенок Месси на ЧМ делали же тату.
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Бухгалтер2021
выносят аутсайдеров
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xDe xDe
При всём уважении к Барсе, вчерашняя победа - всего лишь победа в полуфинале Кубка. Да, над Барсой. Да, разгромно. Да, в финал вышли. Тем не менее, это лишь полуфинал. После такого делать тату - ну такое себе. Вот если Карло станет вторым человеком, кто возьмёт ЛЧ дважды подряд - другой разговор :)
+2
-2
0
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белошип
Перед ЛЧ Реал набрал хороший ход,грохнув два середняка)
+6
-1
+5
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