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Бензема положил в ворота «Барсы» хет-трик и установил сразу несколько рекордов класико😱😱😱 Впереди - только легенды

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Карим включил режим бога.

В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании на «Камп Ноу» «Реал» разгромил «Барселону» со счетом 4:0. Карим Бензема оформил хет-трик и отдал голевую передачу на Винисиуса.

Последним игроком «Реала», забивавшим три мяча в класико, был Иван Саморано. Это произошло в матче «Сантьяго Бернабеу» 7 января 1995 года. Хет-трик в класико на «Камп Ноу» ранее забивал только Ференц Пушкаш – это случилось 27 января 1963 года.

Кроме того, Бензема обогнал Рауля в списке лучших бомбардиров в истории класико. Теперь на счету француза 16 голов за 43 класико. Карим опередил Рауля и занимает четвертое место в рейтинге бомбардиров в этом противостоянии. Второе место у Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду (по 18), лидирует Лионель Месси (26).

 

Также Бензема вышел на второе место в списке лучших ассистентов. Карим отдал голевой пас Винисиусу Жуниору – он стал 11-м в класико. Больше только у Месси – 14.

После матча вряд ли можно было найти игрока счастливее француза.

3 комментария

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Бухгалтер2021
еще 3-4 года свободно обгонит малого
+1
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Андрей Хенто
Карим и сам уже давно легенда Мадрида)
+7
0
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Роман
Хет-трик на Камп Ноу, да ещё такой Барсе, которая почти не пропускает, дорогого стоит.
Одни из лучших нападающих в мире, остаются и в 36 лет одними из лучших.
+9
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