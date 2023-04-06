Карим включил режим бога.

В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании на «Камп Ноу» «Реал» разгромил «Барселону» со счетом 4:0. Карим Бензема оформил хет-трик и отдал голевую передачу на Винисиуса.

Последним игроком «Реала», забивавшим три мяча в класико, был Иван Саморано. Это произошло в матче «Сантьяго Бернабеу» 7 января 1995 года. Хет-трик в класико на «Камп Ноу» ранее забивал только Ференц Пушкаш – это случилось 27 января 1963 года.

Кроме того, Бензема обогнал Рауля в списке лучших бомбардиров в истории класико. Теперь на счету француза 16 голов за 43 класико. Карим опередил Рауля и занимает четвертое место в рейтинге бомбардиров в этом противостоянии. Второе место у Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду (по 18), лидирует Лионель Месси (26).

Также Бензема вышел на второе место в списке лучших ассистентов. Карим отдал голевой пас Винисиусу Жуниору – он стал 11-м в класико. Больше только у Месси – 14.

После матча вряд ли можно было найти игрока счастливее француза.