25 комментариев

«Реал» на выезде разгромил «Барсу» в ответном матче полуфинала Кубка Испании.

Встреча началась миролюбиво. Символический удар по мячу перед класико нанес Алекс Рока – спортсмен с 76-процентной инвалидностью тела. Мужчину тепло поприветствовали игроки обеих команд.

Но дружелюбие очень быстро закончилось. Гави и Винисиус успели устроить конфликт в первом тайме, игроки продолжили цепляться друг к другу, уходя на замену. Но, конечно, главный момент первой половины встречи – гол Вини. После массированной атаки «Мадрида» бразилец забил с помощью Бензема и Кунде.

Во втором тайме отличился Карим. На 50-й минуте француз в касание отправил мяч в ворота Тер Стегена с передачи Модрича. Через 8 минут в ворота «Барселоны» был назначен пенальти за фол Кессиэ на Винисиусе. Одиннадцатиметровый без проблем реализовал Бензема.

На 80-й минуте Карим вогнал последний гвоздь в крышку гроба надежд «блауграны» на победу. Винисиус отдал передачу французу, который с линии вратарской переиграл Тер Стегена.

В концовке встречи между футболистами вспыхнуло несколько конфликтов, но все это не имеет никакого значения, ведь «Мадрид» впервые за 9 лет вышел в финал Кубка Испании!

Оценки игроков «Реала» за матч против «Барселоны»

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