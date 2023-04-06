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Бензема – лучший! Оценки игроков «Реала» за матч против «Барселоны»

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«Реал» на выезде разгромил «Барсу» в ответном матче полуфинала Кубка Испании.

Встреча началась миролюбиво. Символический удар по мячу перед класико нанес Алекс Рока – спортсмен с 76-процентной инвалидностью тела. Мужчину тепло поприветствовали игроки обеих команд.

Но дружелюбие очень быстро закончилось. Гави и Винисиус успели устроить конфликт в первом тайме, игроки продолжили цепляться друг к другу, уходя на замену. Но, конечно, главный момент первой половины встречи – гол Вини. После массированной атаки «Мадрида» бразилец забил с помощью Бензема и Кунде.

Во втором тайме отличился Карим. На 50-й минуте француз в касание отправил мяч в ворота Тер Стегена с передачи Модрича. Через 8 минут в ворота «Барселоны» был назначен пенальти за фол Кессиэ на Винисиусе. Одиннадцатиметровый без проблем реализовал Бензема.

На 80-й минуте Карим вогнал последний гвоздь в крышку гроба надежд «блауграны» на победу. Винисиус отдал передачу французу, который с линии вратарской переиграл Тер Стегена.

В концовке встречи между футболистами вспыхнуло несколько конфликтов, но все это не имеет никакого значения, ведь «Мадрид» впервые за 9 лет вышел в финал Кубка Испании!

Оценки игроков «Реала» за матч против «Барселоны»

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25 комментариев

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Гаррус Вакариан
Ответ VuNePonimaete
Кстати, представьте как бы еще мог выступать Реал если б на правом фланге клуб купил игрока хотя бы отдаленно напоминающего уровень Вини? Родриго как не крути справа не тянет, ему бы в центре почаще выступать
На правом фланге есть куда большая проблема, чем позиция игрока атаки)
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Гаррус Вакариан
В смысле у Карвахаля не худшая оценка? КАК
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VuNePonimaete
Кстати, представьте как бы еще мог выступать Реал если б на правом фланге клуб купил игрока хотя бы отдаленно напоминающего уровень Вини? Родриго как не крути справа не тянет, ему бы в центре почаще выступать
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Bleck Ridermen
Бенз хозяин барки😉
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VuNePonimaete
Очень рад за персонально за Вини, всегда в него верил и поддерживал, у него есть издержки в виде поведения и промахов в штрафной, но как же он прибавил и куда он еще может прийти? Он однозначно в топ-3 кандидатов на ЗМ в будущем. И да, ало Мбаппе?
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Greatest Of All Time
Ответ Wild91688
Теперь понимаете уровень пиара Месси,ему за гол+ пас ставят 10 и то против всяких анжеров,а тут у Бенза хет-трик на ноу-камп и оценка 9.4
Я понял что Бензема лучший игрок Реала в истории.
Он лучший игрок Реала в истории на Эль Класико с 27 результативными действиями. У рюналду 19 некчемных.
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MADRiD_00
Получил удовольствие от игры. Выход в финал был важен. Ну а счёт это бонус 😊

Молодцы парни👍🏻
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Greatest Of All Time
Лучший игрок Реала в истории Эль Класико.
Даже тут рюналду в тени.
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Greatest Of All Time
Лучший игрок Реала в истории.
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VuNePonimaete
Ответ белошип
Гениальный француз вернулся,как же вовремя)
у Бензема даже в провальном сезоне по 1 результативному действию за игру. Завысил планку конечно Карим после ЗМ)
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Мел Тур
Молодцы!!! Прекрасный конец сезона показали кто настоящий чемпион и хозяин в Испании!!! 4-0 раздавили барсетку
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Нефанатик
Ответ Wild91688
Теперь понимаете уровень пиара Месси,ему за гол+ пас ставят 10 и то против всяких анжеров,а тут у Бенза хет-трик на ноу-камп и оценка 9.4
Сравнил тоже Анжер, с какой то Барсой
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3fz64j5nvq
Кто-то видел парня из Барселоны с девятым номером на спине ?
Отзывается на имя Роберт
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Wild91688
Теперь понимаете уровень пиара Месси,ему за гол+ пас ставят 10 и то против всяких анжеров,а тут у Бенза хет-трик на ноу-камп и оценка 9.4
+8
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Нефанатик
Камавинга весь матч дрючил Рафинью, потом то же самом сделал с Фераном, а ему только 7.8?
+2
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Андрей Хенто
Вся команда сегодня молодцы, шикарный матч. Получил удовольствие и наконец-то Мадрид играл с Барселоной так, как и должен был играть еще в первом матче.

Но отдельно отметил бы Тибо, сделал важнейший сэйв, после которого Мадрид провел отличную контратаку и забил гол в раздевалку, полностью перехватив после этого инициативу в свои руки.
+2
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VuNePonimaete
Ответ Роман
Бензема хоть 9.4 А то у Месси за пару обводок автоматом 9.1 идёт.
Месси за два результативных действия десятку бы влепили, у Карима 4 и то этого мало для десятки)
+2
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Ivang King
Начали конечно со скрипом, ошибка на ошибке, обработка мяча, потери, ужас один наблюдал, благо забили гол в концовке первого и тем самым надломили дух, жаль конечно что не все железные моменты реализовали, но разгром ска, как я ждал этого момента, 13 лет болею за РМ, думал не доживу. С победой ! Halla Madrid ✊
+1
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+1
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VuNePonimaete
Ответ Harut Hovsepyan
У Камы оценка тоже занижена: под 9.0 минимум должна быть, я считаю. Но все эти оценки - такой бред, что можно внимания и не обращать даже!
Согласен, да все хороши сегодня были
+2
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Harut Hovsepyan
Ответ VuNePonimaete
Алаба 7.2? 🤡 Модрич 7.2?🤡
У Камы оценка тоже занижена: под 9.0 минимум должна быть, я считаю. Но все эти оценки - такой бред, что можно внимания и не обращать даже!
+10
0
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Yubaba
Откровенно говоря все красавчики, но отдельное спасибо Вини и Кариму, просто вне себя что творили, ну и Кама, ну и Алаба вернулся как надо
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asker15041993
Достойно размотали аутсайдеров, огромные молодцы, а гави вообще надо поймать где нибудь в переулке и сделать из него педрето....
С победой всех болельщиков Мадрида,.впереди у нас ещё ЛЧ,. Ура ребят!!!!!
+3
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белошип
Гениальный француз вернулся,как же вовремя)
+9
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Роман
Бензема хоть 9.4
А то у Месси за пару обводок автоматом 9.1 идёт.
+17
-2
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VuNePonimaete
Алаба 7.2? 🤡
Модрич 7.2?🤡
+1
0
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