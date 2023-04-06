25 комментариев

Бензема – лучший! Оценки игроков «Реала» за матч против «Барселоны»
«Реал» на выезде разгромил «Барсу» в ответном матче полуфинала Кубка Испании.
Встреча началась миролюбиво. Символический удар по мячу перед класико нанес Алекс Рока – спортсмен с 76-процентной инвалидностью тела. Мужчину тепло поприветствовали игроки обеих команд.
Но дружелюбие очень быстро закончилось. Гави и Винисиус успели устроить конфликт в первом тайме, игроки продолжили цепляться друг к другу, уходя на замену. Но, конечно, главный момент первой половины встречи – гол Вини. После массированной атаки «Мадрида» бразилец забил с помощью Бензема и Кунде.
Во втором тайме отличился Карим. На 50-й минуте француз в касание отправил мяч в ворота Тер Стегена с передачи Модрича. Через 8 минут в ворота «Барселоны» был назначен пенальти за фол Кессиэ на Винисиусе. Одиннадцатиметровый без проблем реализовал Бензема.
На 80-й минуте Карим вогнал последний гвоздь в крышку гроба надежд «блауграны» на победу. Винисиус отдал передачу французу, который с линии вратарской переиграл Тер Стегена.
В концовке встречи между футболистами вспыхнуло несколько конфликтов, но все это не имеет никакого значения, ведь «Мадрид» впервые за 9 лет вышел в финал Кубка Испании!
Оценки игроков «Реала» за матч против «Барселоны»
Футболисты основы
Игроки замены
Смотрели игру? Какие эмоции остались после матча?
Он лучший игрок Реала в истории на Эль Класико с 27 результативными действиями. У рюналду 19 некчемных.
Молодцы парни👍🏻
Даже тут рюналду в тени.
Отзывается на имя Роберт
Но отдельно отметил бы Тибо, сделал важнейший сэйв, после которого Мадрид провел отличную контратаку и забил гол в раздевалку, полностью перехватив после этого инициативу в свои руки.
С победой всех болельщиков Мадрида,.впереди у нас ещё ЛЧ,. Ура ребят!!!!!
А то у Месси за пару обводок автоматом 9.1 идёт.
Модрич 7.2?🤡