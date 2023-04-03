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Тони Кроос «одержим» победой над «Барсой» в полуфинале Кубка — вот почему

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Обыграть «Барселону» в полуфинале Кубка Испании — большая цель для Тони Крооса, потому что он «одержим» идеей выиграть кубок, сообщает Marca.

Как ни странно, Кубок Испании — единственный трофей, который ускользнул от Крооса с момента его перехода в "Реал».

Полузащитник 3 раза выигрывал чемпионат с «Бланкос», 3 раза Суперкубок Испании, 4 раза Лигу чемпионов, 3 раза Суперкубок УЕФА, 5 раз клубный чемпионат мира, но ни разу Кубок Испании.

В последний раз «Мадрид» выигрывал Кубок Испании в сезоне 2013/14 — также при Карло Анчелотти — в сезоне до того, как Кроос присоединился к нам.

«Реал» сыграет с «Барселоной» на «Камп Ноу» в среду в полуфинале кубка. Первый матч закончился победой каталонцев со счетом 1:0.

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