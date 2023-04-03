Следующая остановка − класико в Кубке Испании.

По данным Defensa Central, президент «Мадрида» Флорентино Перес после разгрома «Вальядолида» (6:0) посетил раздевалку клуба. Он был очень доволен тем, как команда проявилась себя перед важным кубковым матчем в Кубке Испании против «Барселоны».

Перес поговорил с Каримом Бензема и, как сообщается, сказал ему следующее: «Карим, я серьезен... На таком уровне и с этими голами, которые ты забил, мы сделаем камбэк в Кубке в среду. Мы можем сделать это».

«Мадрид« проиграл первый матч полуфинала Кубка Испании на «Бернабеу», но у команды будет шанс вернуться в игру. Сейчас команда находится в хорошей форме.