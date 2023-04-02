Анчелотти попробовал Родриго на новой позиции. «Вальядолид» не оценил
Результативно провел тур.
Карло Анчелотти подтвердил, что в игре против «Вальядолида» (6:0) поменял позицию Родриго и поставил его «десяткой». Это было сделано для того, чтобы создавать больше шансов и давать пространство для вингеров.
«Мы начали игру со схемы 4-4-2, но затем я сменил позицию Родриго. Это изменило динамику, немного освободив Асенсио», − сказал тренер.
Система сработала, когда Гоэс прорвал полузащиту «Вальядолида» и открыл счет в матче. Также он отдал 2 голевые передачи.
Так это выглядело в составе:
Вполне вероятно, что Анчелотти попробует провернуть похожий трюк в ближайшем матче против «Барселоны» и в Лиге чемпионов.
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