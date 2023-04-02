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Анчелотти попробовал Родриго на новой позиции. «Вальядолид» не оценил

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Результативно провел тур.

Карло Анчелотти подтвердил, что в игре против «Вальядолида» (6:0) поменял позицию Родриго и поставил его «десяткой». Это было сделано для того, чтобы создавать больше шансов и давать пространство для вингеров.

«Мы начали игру со схемы 4-4-2, но затем я сменил позицию Родриго. Это изменило динамику, немного освободив Асенсио», − сказал тренер.

Система сработала, когда Гоэс прорвал полузащиту «Вальядолида» и открыл счет в матче. Также он отдал 2 голевые передачи.

Так это выглядело в составе:

Вполне вероятно, что Анчелотти попробует провернуть похожий трюк в ближайшем матче против «Барселоны» и в Лиге чемпионов.

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