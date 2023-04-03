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Звездный новичок «Реала» Эндрик наконец-то забил - это его первый гол в 2023 году

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Впал в депрессию из-за «сухой» серии без голов.

16-летний нападающий в 2023 году не мог отметиться результативными действиями в 11 матчах в составе «Палмейрас». Он провел 10 игр в чемпионате Паулиста и еще 1 матч в Суперкубке Бразилии. 8 из них он начал в стартовом составе команды.

В матче «Палмейрас» с «Ред Булл Брагантино» (2:0), который прошел ночью 23 февраля, форварда заменили на 60-й минуте. Эндрик сел на скамейку запасных, накрыл футболкой лицо и расплакался.

А во вчерашнем матче 16-летний бразилец не только забил, но и впечатлил невероятной скоростью.

Его гол «Палмейрасу» не помог – команда проиграла 1:2, но зато черная полоса у нападающего окончена.

О трансфере Эндрика мадридский «Реал» объявил 15 декабря. Форвард присоединится к клубу летом 2024 года, когда ему исполнится 18 лет. Журналист Фабрицио Романо сообщал, что за него заплатят 60+12 млн евро. Мадридские газеты Marca и As делились иной информацией. По их данным, за бразильца заплатят 35+25 млн евро.

4 комментария

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Эльдар Сулейманов
Фанаты винисяуса щас текут по очередному Бразилу😵‍💫 муть ужас для чего его купили это же лажа полная он ни чего не умеет
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Эльдар Сулейманов
Ответ RMFC12
Купили днище и радуются , он там забивать не может что говорить про топ турниры кошмар Перес не в адеквате
Получится очередной Винисиус) как можно было его купить это же не о чем уже видно
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RMFC12
Купили днище и радуются , он там забивать не может что говорить про топ турниры кошмар Перес не в адеквате
0
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Рустам Микогазиев
реген из ФМ
+1
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