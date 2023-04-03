Впал в депрессию из-за «сухой» серии без голов.

16-летний нападающий в 2023 году не мог отметиться результативными действиями в 11 матчах в составе «Палмейрас». Он провел 10 игр в чемпионате Паулиста и еще 1 матч в Суперкубке Бразилии. 8 из них он начал в стартовом составе команды.

В матче «Палмейрас» с «Ред Булл Брагантино» (2:0), который прошел ночью 23 февраля, форварда заменили на 60-й минуте. Эндрик сел на скамейку запасных, накрыл футболкой лицо и расплакался.

А во вчерашнем матче 16-летний бразилец не только забил, но и впечатлил невероятной скоростью.

Его гол «Палмейрасу» не помог – команда проиграла 1:2, но зато черная полоса у нападающего окончена.

О трансфере Эндрика мадридский «Реал» объявил 15 декабря. Форвард присоединится к клубу летом 2024 года, когда ему исполнится 18 лет. Журналист Фабрицио Романо сообщал, что за него заплатят 60+12 млн евро. Мадридские газеты Marca и As делились иной информацией. По их данным, за бразильца заплатят 35+25 млн евро.