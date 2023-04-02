Говорит Мадрид
Блог

«Прояснил свое будущее». Анчелотти определился с тем, что будет делать по окончании сезона

Ла Лига Ла Лига
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Впечатлился сегодняшней победой.

В последние недели все чаще появляются слухи о том, что этот сезон Карло Анчелотти в «Мадриде» будет для него последним. Даже называется следующая команда, которую возглавит алленаторе − сборная Бразилии. Слухи также подогреваются руководством бразильцев, которое в открытую говорит о своем желании видеть итальянца на контракте.

Похоже, что сам Анчелотти пока решил связать свое будущее с королевским клубом: «Благодаря игрокам, которые у меня есть, и поддержке клуба, я уверен в себе. Я уже прояснил свое будущее. Мой контракт действует до 2024 года, и я планирую его доработать. Если «Мадрид» будет счастлив, то... я останусь до 2034 года!»

Скорее всего, это значит, что у сборной Бразилии совершенно нет шансов заполучить Карлетто. Что касается продления контракта со «сливочными», то все явно будет зависеть от того, устанет ли он он команды или она устанет от него.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
игрочишка всея руси
Если возмет кубок и лч то никакого увольнения не должно быть .по крайней мере будет несправедливо .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RealM_13
Новости ближе к эль класико: Судьба Анчелотти будет зависеть от игры против Барсы.

🤣🤣🤣 возьмите меня на работу. Я тоже так могу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RealM_13
После завтра новости: У Анчелотти шансы доработать контракт в Мадриде, только если команды победит в ЛЧ.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RealM_13
Завтра новости: Как бы Анчелотти не хотел доработать контракт с Мадридом, Реал собирается его уволить по окончании сезона, и пригласить Почетино.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий