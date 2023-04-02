Впечатлился сегодняшней победой.

В последние недели все чаще появляются слухи о том, что этот сезон Карло Анчелотти в «Мадриде» будет для него последним. Даже называется следующая команда, которую возглавит алленаторе − сборная Бразилии. Слухи также подогреваются руководством бразильцев, которое в открытую говорит о своем желании видеть итальянца на контракте.

Похоже, что сам Анчелотти пока решил связать свое будущее с королевским клубом: «Благодаря игрокам, которые у меня есть, и поддержке клуба, я уверен в себе. Я уже прояснил свое будущее. Мой контракт действует до 2024 года, и я планирую его доработать. Если «Мадрид» будет счастлив, то... я останусь до 2034 года!»

Скорее всего, это значит, что у сборной Бразилии совершенно нет шансов заполучить Карлетто. Что касается продления контракта со «сливочными», то все явно будет зависеть от того, устанет ли он он команды или она устанет от него.