Уникальный хет-трик.

В эти минуты идет матч «Реал Мадрид» - «Вальядолид». Игра проходит в рамках 27 тура Ла Лиги на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Сливочные ведут с колоссальным преимуществом в четыре мяча, а главным героем встречи уже стал Карим Бензема, оформивший хет-трик за 7 минут!

Мало того, что француз трижды поразил ворота в период с 29-й по 36-ю минуты, так еще и каждый гол можно назвать настоящим шедевром. Смотрите!

Первый гол.

Второй гол.

Карим сам начал атаку в центре поля.

Обыгрался с партнерами и забежал в открытую зону.

Обыграл центральных защитников.

И нанес неотразимый удар.

Третий гол.

Тяжелейший удар через себя.

С другого ракурса.

Ближе.

Ну разве не гений?