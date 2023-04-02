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🤩🤩🤩 Бензема похоронил «Вальядолид» за 7 минут! Оформил три шедевра: головой в падении, феноменальным проходом и вишенка на торте - ударом через себя 🍒

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Уникальный хет-трик.

В эти минуты идет матч «Реал Мадрид» - «Вальядолид». Игра проходит в рамках 27 тура Ла Лиги на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Сливочные ведут с колоссальным преимуществом в четыре мяча, а главным героем встречи уже стал Карим Бензема, оформивший хет-трик за 7 минут!

Мало того, что француз трижды поразил ворота в период с 29-й по 36-ю минуты, так еще и каждый гол можно назвать настоящим шедевром. Смотрите!

Первый гол.

Второй гол.

Карим сам начал атаку в центре поля.

Обыгрался с партнерами и забежал в открытую зону.

Обыграл центральных защитников.

И нанес неотразимый удар.

Третий гол.

Тяжелейший удар через себя.

С другого ракурса.

Ближе.

Ну разве не гений?

5 комментариев

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113k
А гол через себя Бейла в финале, победный гол? Это не вишенка?
лицемеры.
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dk99
Карим крут!
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Yubaba
Хорошо бы сохранил такую форму в ЛЧ.
+2
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Андрей Хенто
Бенефис Карима в первом тайме, но надеюсь что в следующих матчах он будет не менее результативен.
+3
0
+3
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Иван Воронин
и это в 35 лет..
+2
0
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