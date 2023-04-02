🤩🤩🤩 Бензема похоронил «Вальядолид» за 7 минут! Оформил три шедевра: головой в падении, феноменальным проходом и вишенка на торте - ударом через себя 🍒
Уникальный хет-трик.
В эти минуты идет матч «Реал Мадрид» - «Вальядолид». Игра проходит в рамках 27 тура Ла Лиги на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Сливочные ведут с колоссальным преимуществом в четыре мяча, а главным героем встречи уже стал Карим Бензема, оформивший хет-трик за 7 минут!
Мало того, что француз трижды поразил ворота в период с 29-й по 36-ю минуты, так еще и каждый гол можно назвать настоящим шедевром. Смотрите!
Первый гол.
Второй гол.
Карим сам начал атаку в центре поля.
Обыгрался с партнерами и забежал в открытую зону.
Обыграл центральных защитников.
И нанес неотразимый удар.
Третий гол.
Тяжелейший удар через себя.
С другого ракурса.
Ближе.
Ну разве не гений?
лицемеры.