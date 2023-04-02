Хочет завершить карьеру в клубе.

По данным журналиста Relevo Хорхе Пикона, хавбек «Мадрида» Лука Модрич, чей контракт истекает в конце этого сезона, готов согласиться на меньшую роль в клубе. Хорват хочет оставаться важным игроком и при этом мечтает завершить карьеру именно на «Бернабеу».

В клубе пока сомневаются предлагать ли игроку новый контракт.

В этом сезоне Модрич провел в общей сложности за клуб и сборную 3445 минут, 30% из них пришлось на националку. В королевском клубе считают, что активная игра Луки за сборную вредит его игре за клуб, но сам он с этим не согласен.

37-летний футболист не планирует завершать карьеру в сборной Хорватии, по крайней мере, до финала Лиги наций, который пройдет этим летом. Также он хотел бы сыграть на Евро-2024, если команда пройдет квалификацию.

Как бы там ни было, «Мадрид» примет решение в ближайшие недели. У хорватской легенды уже есть на руках щедрое предложение из Саудовской Аравии, но сейчас его будущее пока не ясно.

А вы бы оставили Луку Модрича в «Мадриде»? Пишите в комментариях.