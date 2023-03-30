В последнем пресс-релизе Карло Анчелотти впервые признался, что ему нравится идея тренировать сборную Бразилии.

Ранее итальянец заявлял, что работа в «Реале» станет последней в его карьере.

«Думаю ли я, что уйду на пенсию после «Реала»? Нет. Идея тренировать сборную Бразилии, безусловно, меня вдохновляет, но вы должны уважать существующие контракты, и я хочу завершить свой нынешний», — говорит тренер.

«Я не знаю президента бразильской федерации, но если он приедет сюда, я, конечно, поговорю с ним. Буду рад поздороваться».

У Анчелотти есть контракт с «Мадридом» до 2024 года, но ходят слухи, что он может быть уволен, если команда завершит сезон без трофеев.