Почеттино отклонил несколько предложений, ожидая открытия вакансии в Мадриде
Аргентинское издание TyC Sports сообщает, что Маурисио Почеттино является наиболее вероятным кандидатом на пост главы «Реала» в случае увольнения Карло Анчелотти в конце сезона.
Многие члены правления высказались за назначение Рауля преемником, но Флорентино Перес предпочитает Почеттино.
Что касается Маурисио, он, похоже, открыт для тренерской работы с «Реалом». Аргентинец отклонил предложения «Аякса», «Челси», Бельгии и Бразилии.
Почеттино не работает с конца прошлого сезона, когда он ушел из «Пари Сен-Жермен».
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