Аргентинское издание TyC Sports сообщает, что Маурисио Почеттино является наиболее вероятным кандидатом на пост главы «Реала» в случае увольнения Карло Анчелотти в конце сезона.

Многие члены правления высказались за назначение Рауля преемником, но Флорентино Перес предпочитает Почеттино.

Что касается Маурисио, он, похоже, открыт для тренерской работы с «Реалом». Аргентинец отклонил предложения «Аякса», «Челси», Бельгии и Бразилии.

Почеттино не работает с конца прошлого сезона, когда он ушел из «Пари Сен-Жермен».