Говорит Мадрид
Блог

Почеттино отклонил несколько предложений, ожидая открытия вакансии в Мадриде

Реал Мадрид Реал Мадрид
Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Аргентинское издание TyC Sports сообщает, что Маурисио Почеттино является наиболее вероятным кандидатом на пост главы «Реала» в случае увольнения Карло Анчелотти в конце сезона.

Многие члены правления высказались за назначение Рауля преемником, но Флорентино Перес предпочитает Почеттино.

Что касается Маурисио, он, похоже, открыт для тренерской работы с «Реалом». Аргентинец отклонил предложения «Аякса», «Челси», Бельгии и Бразилии.

Почеттино не работает с конца прошлого сезона, когда он ушел из «Пари Сен-Жермен».

 

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Сеньгов
Пол сезона как Бенитес
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Чеботарев
это глупость
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RMFC12
Не хотелось бы , но его недооценивают мало ли ?… а в друг ?…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эльдар Сулейманов
Только не это(((( очень не хочется его видеть в роли тренера Реала очень прям грустно, прям чуйка есть что пару сезонов останемся не с чем время потеряем и потом его уволят, по мне номер один это Рауль Нагельсман потом кто по кайфу
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий