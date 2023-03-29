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Анчелотти ответил на странный вопрос журналиста об отношении людей к Винисиусу. Карло рассмешил всех своим ответом

Карло Анчелотти Карло Анчелотти
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Карло Анчелотти на пресс-конференцию ответил на странный вопрос журналиста, заставив всех смеяться. 

«Вчера Хави сказал, что если бы Гави играл за другую команду, к нему относились бы по-другому. Как вы думаете, это относится к Вини?

Я имею в виду, если бы Винисиус играл за другую команду, относились бы к нему по-другому?»

Босс «Реала» ответил: «Конечно, и если бы у моего дедушки были колеса, он был бы автомобилем».

Контекст: «si mi abuela tuviera ruedas, sería una bicicleta/carro» — испанская фраза, часто используемая для критики тех, кто выдвигает абсурдные или фантастические гипотезы.

 

2 комментария

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TOMSK
abuela - бабушка. а дедушка - abuelo
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Partizanski
А если бы у моей бабушки был рычаг кпп..
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