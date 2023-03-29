Карло Анчелотти на пресс-конференцию ответил на странный вопрос журналиста, заставив всех смеяться.

«Вчера Хави сказал, что если бы Гави играл за другую команду, к нему относились бы по-другому. Как вы думаете, это относится к Вини?

Я имею в виду, если бы Винисиус играл за другую команду, относились бы к нему по-другому?»

Босс «Реала» ответил: «Конечно, и если бы у моего дедушки были колеса, он был бы автомобилем».

Ancelotti: «¿Que Xavi dice que si Gavi jugara en otro equipo se le trataría diferente? Y si mi abuelo tuviera ruedas sería un carro.» pic.twitter.com/L7HgGgOtj9 — MadridistaReal (@RMadridistaReal) April 1, 2023

Контекст: «si mi abuela tuviera ruedas, sería una bicicleta/carro» — испанская фраза, часто используемая для критики тех, кто выдвигает абсурдные или фантастические гипотезы.