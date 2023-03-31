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«Лучшее, что может случиться!» Фанаты «Реала» рады возможному возвращению Месси в «Барсу»

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Многочисленные источники сообщили, что этим летом Месси, вероятно, вернется в «Барселону».

Messi to MLS or Barca? Pique thinks both are options for PSG star

Эта новость обрадовала не только поклонников «блауграны», фанаты «Реала» тоже воодушевлены. Некоторые полагают, что возрастной аргентинец ухудшит игру «Барсы». Другие уверены в том, что Лео вернет Ла Лиге престиж и популярность.

Своим мнением болельщики делятся в соцсетях:

💭 «Как фанат «Реала» я бы хотел, чтобы Месси вернулся в «Барсу»! Это принесло бы пользу лиге и заставило бы «Барселону» пожертвовать многими важными вещами. Наш соперник станет слабее, в этом я уверен».

💭 «Возвращение Месси в «Барсу» — лучшее, что может случиться с «Мадридом». Лучшее».

💭 «Представьте, что Месси возвращается в «Барселону» в 36 лет. Отличные новости для «Мадрида»! Это уже не тот Лионель, который доставлял проблемы нашим футболистам, а игру каталонцев Месси может серьезно подпортить».

💭 «Это замечательная новость! Что Месси будет делать в «Барсе»? Ходить? Отлично, меня такой вариант устраивает».

💭 «Сомневаюсь, что сейчас Месси сможет усилить «Барселону». Но я хочу, чтобы он вернулся в чемпионат Испании. Ведь вместе с Месси в Ла Лигу придут серьезные деньги».

💭 «Месси может вернуться в «Барсу», как и Криштиану мог вернуться в «Мадрид», если бы Флорентино захотел. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, какую игру собирается показать 35-летний футболист, который в матче за клуб ходит по полю пешком, а его команда проваливается в ЛЧ?».

💭 «Месси уже давно перестал быть тем самым Месси. Да, он классно выступил на чемпионате мира. Но тогда у него была мотивация! Его волнует только сборная, на клубы ему совершенно плевать. Если бы его волновала «Барселона», он бы не стал ставить клубу невыполнимые финансовые условия. Поэтому я жду, когда он вернется в «Барсу» и разрушит команду, которую Хави так долго пытался поднять».

А как вы относитесь к возможному возвращению Лионеля в «блауграну»? Поможет ли этот трансфер «Мадриду»? Или аргентинец еще способен потрепать нервы «сливочным»?

3 комментария

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Игорь Климов
А почему тогда этот Кринж7 раньше Месси не перешёл в ПСЖ для этого?
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shkhachevinal@icloud.com
Ответ Greatest Of All Time
Это комментарии из категории где фанаты ржали над Месси после поражение СА. А потом все плакали каждый матч. Мексика, Польша, Австралия, Голандия, Хорватия, Франция. За эти 6 матчей они плакали больше чем за всю свою жизнь.
Вообще плевать было, когда он в ПСЖ перешел - было понятно, что ему обещали победу на ЧМ😏
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Greatest Of All Time
Это комментарии из категории где фанаты ржали над Месси после поражение СА.
А потом все плакали каждый матч.
Мексика, Польша, Австралия, Голандия, Хорватия, Франция.
За эти 6 матчей они плакали больше чем за всю свою жизнь.
+2
-2
0
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