Многочисленные источники сообщили, что этим летом Месси, вероятно, вернется в «Барселону».

Эта новость обрадовала не только поклонников «блауграны», фанаты «Реала» тоже воодушевлены. Некоторые полагают, что возрастной аргентинец ухудшит игру «Барсы». Другие уверены в том, что Лео вернет Ла Лиге престиж и популярность.

Своим мнением болельщики делятся в соцсетях:

💭 «Как фанат «Реала» я бы хотел, чтобы Месси вернулся в «Барсу»! Это принесло бы пользу лиге и заставило бы «Барселону» пожертвовать многими важными вещами. Наш соперник станет слабее, в этом я уверен».

💭 «Возвращение Месси в «Барсу» — лучшее, что может случиться с «Мадридом». Лучшее».

💭 «Представьте, что Месси возвращается в «Барселону» в 36 лет. Отличные новости для «Мадрида»! Это уже не тот Лионель, который доставлял проблемы нашим футболистам, а игру каталонцев Месси может серьезно подпортить».

💭 «Это замечательная новость! Что Месси будет делать в «Барсе»? Ходить? Отлично, меня такой вариант устраивает».

💭 «Сомневаюсь, что сейчас Месси сможет усилить «Барселону». Но я хочу, чтобы он вернулся в чемпионат Испании. Ведь вместе с Месси в Ла Лигу придут серьезные деньги».

💭 «Месси может вернуться в «Барсу», как и Криштиану мог вернуться в «Мадрид», если бы Флорентино захотел. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, какую игру собирается показать 35-летний футболист, который в матче за клуб ходит по полю пешком, а его команда проваливается в ЛЧ?».

💭 «Месси уже давно перестал быть тем самым Месси. Да, он классно выступил на чемпионате мира. Но тогда у него была мотивация! Его волнует только сборная, на клубы ему совершенно плевать. Если бы его волновала «Барселона», он бы не стал ставить клубу невыполнимые финансовые условия. Поэтому я жду, когда он вернется в «Барсу» и разрушит команду, которую Хави так долго пытался поднять».

А как вы относитесь к возможному возвращению Лионеля в «блауграну»? Поможет ли этот трансфер «Мадриду»? Или аргентинец еще способен потрепать нервы «сливочным»?