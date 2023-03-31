Джуд Беллингем вспомнил, как впервые встретился с Зинедином Зиданом.

«Могли бы вы назвать 3 имени самых вдохновляющих вас в футболе?» - спросил ведущий подкаста Джуда Беллингема в 2022 году.

«Зидан - первый», — ответил англичанин.

"Вы встречались с ним в Париже..."

«О да… Просто самый крутой парень на свете. Это был первый раз, когда я почувствовал благоговение перед кем-то».

Это чувство кажется взаимным. Сообщалось, что Зизу в частном порядке рекомендовал Флорентино Пересу подписать контракт с Беллингемом.

Джуд остается приоритетной целью «Реала» на лето. Кто знает, может, уже в следующем сезоне его будет тренировать Зидан.

Текущий контракт 19-летнего футболиста с дортмундской «Боруссией» истекает в 2025 году. Он обойдется любому потенциальному покупателю более чем в 100 миллионов евро.