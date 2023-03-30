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🤨 «Лучше оставить игроков в одиночку. Пусть играют без тренера». Реакция фанатов на слухи об интересе «Реала» к Почеттино

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Еще и «ПСЖ» обидили.

Несколько достоверных источников пишут от интересе мадридского «Реала» к кандитуре Маурисио Почеттино. Королевский клуб видит в аргентинце идеальный вариант для замены Карло Анчелотти.

Перейдем сразу к реакции фанатов «Реала».

🗯 Nana Yaw Boamah: «Почеттино - тренер «Реала»? Лучше оставить игроков в одиночку, чем нанять кого-то вроде Почеттино. Пусть играют без тренера».

🗯 Eduah Emmanuel: «Он даже не может тренировать «ПСЖ», так как он может возглавлять нас?».

🗯 RM13: «Почеттино еще менее успешен, чем Бенитес».

🗯 Bobby Fire: «Почеттино не подойдет. Этот человек слишком спокоен, чтобы работать на нас».

🗯 Monitor FC: «Клуб, вероятно, восхищается тем, что Почеттино не давит на руководство по поводу трансферов, но он человек, которому не хватает амбиций».

🗯 Luiz: «Почеттино - это первый вариант именно потому, что он - это все, чему «Реал» уделяет приоритетное внимание в последние годы. Тренер, который подчиняется всему, что навязывает руководство, не слишком много сопротивляясь. Они этого и хотят».

🗯 GC: «Только один тренер имел подлинный успех в «ПСЖ». Я не думаю, что судить Почеттино по его времени в самом токсичном клубе Европы справедливо. Даже тогда он заставил Мбаппе набрать лучшую форму и сыграл против «Реала» в атакующий футбол».

🗯 LilyWhitesN17: «Если Мадрид хочет его - он в «Мадриде». Возможность тренировать лучшую команду в мире появляется редко. Анчеллотти уйдет, как и Модрич. Команда снова немного нуждается в свежей крови, что может сработать для Поча и его стиля игры».

А как считаете вы?

4 комментария

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Umar Yunuszoda
Перес хватит уже
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Umar Yunuszoda
Походу Перес потерял мозги что это дед делает вообще не понятно почеттино не для такого великого клуба как Реал
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Кентуки
Поч, в середине сезона ЗЗ, после Клопп или Нагельсман
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alexhoc
Средний тренер для великого клуба - не лучший выбор
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