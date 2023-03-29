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Зидан сказал Пересу, что один игрок станет «символом эпохи». «Реал» готов пойти на многое ради его трансфера

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Признание от мэтра футбола.

По словам авторитетного журналиста Сиро Лопеса, Зинедин Зидан сказал Флорентино Пересу, что Джуд Беллингем «символом эпохи».

Такая высокая оценка от Зидана, а также многочисленные отчеты скаутов убедили «Реал» в том, что английский полузащитник стоит больше ста миллионов евро.

Мадридцы очень хотят подписать Беллингема. Сообщалось, что они готовят предложение на 140 миллионов евро. Игрок должен принять решение до конца апреля, и тогда начнутся переговоры между клубами.

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» тоже участвуют в гонке за 19-летним футболистом, чей контракт истекает в 2025 году.

Полузащитник забил 10 голов и отдал 6 результативных передач в 34 матчах за дортмундскую «Боруссию» в этом сезоне.

А вы согласны с такой высокой оценкой Джуда от Зидана?

2 комментария

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Кентуки
Ответ Алексей Радевич
Он и про Азара так же говорил когда то...... Символом какой эпохи стал Эден?
Символ фаст фудовской эпохи!
+2
0
+2
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Алексей Радевич
Он и про Азара так же говорил когда то...... Символом какой эпохи стал Эден?
+5
-2
+3
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