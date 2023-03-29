Зидан сказал Пересу, что один игрок станет «символом эпохи». «Реал» готов пойти на многое ради его трансфера
Признание от мэтра футбола.
По словам авторитетного журналиста Сиро Лопеса, Зинедин Зидан сказал Флорентино Пересу, что Джуд Беллингем «символом эпохи».
Такая высокая оценка от Зидана, а также многочисленные отчеты скаутов убедили «Реал» в том, что английский полузащитник стоит больше ста миллионов евро.
Мадридцы очень хотят подписать Беллингема. Сообщалось, что они готовят предложение на 140 миллионов евро. Игрок должен принять решение до конца апреля, и тогда начнутся переговоры между клубами.
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» тоже участвуют в гонке за 19-летним футболистом, чей контракт истекает в 2025 году.
Полузащитник забил 10 голов и отдал 6 результативных передач в 34 матчах за дортмундскую «Боруссию» в этом сезоне.
А вы согласны с такой высокой оценкой Джуда от Зидана?
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