Признание от мэтра футбола.

По словам авторитетного журналиста Сиро Лопеса, Зинедин Зидан сказал Флорентино Пересу, что Джуд Беллингем «символом эпохи».

Такая высокая оценка от Зидана, а также многочисленные отчеты скаутов убедили «Реал» в том, что английский полузащитник стоит больше ста миллионов евро.

Мадридцы очень хотят подписать Беллингема. Сообщалось, что они готовят предложение на 140 миллионов евро. Игрок должен принять решение до конца апреля, и тогда начнутся переговоры между клубами.

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» тоже участвуют в гонке за 19-летним футболистом, чей контракт истекает в 2025 году.

Полузащитник забил 10 голов и отдал 6 результативных передач в 34 матчах за дортмундскую «Боруссию» в этом сезоне.

А вы согласны с такой высокой оценкой Джуда от Зидана?