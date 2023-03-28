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Как менялась трансферная стоимость Азара с 2010-го по 2023 год: самое больше падение цены среди всех игроков

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Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков по всему миру. Эден Азар — игрок, который пережил самое сильное падение стоимости за последние три года.

Рыночная стоимость Азара упала со 150 млн евро в сезоне 19/20 до 5 млн евро сегодня. Падение Азара на 145 млн евро почти идентично падению Гарета Бэйла с 90 млн евро в 2018 году до 5 млн евро в 2022 году.

Тем не менее, рыночная стоимость Бэйла в «Реале» в какой-то момент выросла, в отличие от Азара.

Рыночная стоимость Азара с 2010 по 2022 год:

Азар не играл ни в одном из последних 20 матчей «Реала». В этом сезоне бельгиец провел всего семь матчей, забив один гол. «Реал» заплатил «Челси» 115 миллионов евро за подписание Азара в 2019 году.

2 комментария

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Michael_the_creator
Легенда Челси
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Barbambia
Цена Азара прямо пропорциональна индексу бургера
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