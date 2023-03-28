Когда «Барселона» встретилась с «Реалом» в ноябре 2010 года, это должно было стать триумфальным возвращением Жозе Моуринью на «Камп Ноу» после нескольких лет работы помощником тренера в каталонском клубе.

Вместо этого он потерпел поражение со счетом 5:0 от команды Хосепа Гвардиолы , одно из самых крупных и горьких в его карьере.

«С таким результатом мы были бы в худшем настроении, чем «Мадрид». Они храбрые. Мы бы пришли в себя только через три дня.

Победа в понедельник была очень важна, потому что мы одержали ее против лучшего из возможных соперников.

«Мадрид» — конкурентоспособный зверь, и после поражения он становится в два раза опаснее. Их тренер тоже конкурентоспособен. Мы должны быть готовы, потому что разрыв [в таблице] смехотворно мал. Посмотрим, что будет дальше».

«Барса» выиграла чемпионат в том сезоне, опередив «Лос-Бланкос» всего на четыре очка. В ответном Класико команды сыграли вничью 1:1, Месси и Роналду забили по пенальти на «Бернабеу».

В 2012 году Мадрид, наконец, положил конец мертвой хватке «Барселоны» над испанской лигой, завоевав титул и набрав 100 очков.