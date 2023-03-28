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«Мы бы пришли в себя только через три дня»: что говорил Гвардиола после знаменитых 0:5 «Реала» в Класико

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Когда «Барселона» встретилась с «Реалом» в ноябре 2010 года, это должно было стать триумфальным возвращением Жозе Моуринью на «Камп Ноу» после нескольких лет работы помощником тренера в каталонском клубе.

Вместо этого он потерпел поражение со счетом 5:0 от команды Хосепа Гвардиолы , одно из самых крупных и горьких в его карьере.

«С таким результатом мы были бы в худшем настроении, чем «Мадрид». Они храбрые. Мы бы пришли в себя только через три дня.

Победа в понедельник была очень важна, потому что мы одержали ее против лучшего из возможных соперников.

«Мадрид» — конкурентоспособный зверь, и после поражения он становится в два раза опаснее. Их тренер тоже конкурентоспособен. Мы должны быть готовы, потому что разрыв [в таблице] смехотворно мал. Посмотрим, что будет дальше».

«Барса» выиграла чемпионат в том сезоне, опередив «Лос-Бланкос» всего на четыре очка. В ответном Класико команды сыграли вничью 1:1, Месси и Роналду забили по пенальти на «Бернабеу».

В 2012 году Мадрид, наконец, положил конец мертвой хватке «Барселоны» над испанской лигой, завоевав титул и набрав 100 очков.

 

2 комментария

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Moe Joe
Легендарный матч. Рамос на эмоциях намеренно бьет по ноге Месси, после того, как Месси обыграл его как ребёнка. Потом начинается...
Рамос прям по роже толкает Пуйоля, а ведь 4 месяца назад вместе праздновали победу на ЧМ 2010.
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Bolvan
Тот матч полностью кошмар для Сливочных
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