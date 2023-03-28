Есть три игры, которые в конечном итоге решат, был ли сезон 22/23 «Реала» успешным или полным провалом.

Эти игры вполне могут решить, останется ли Карло Анчелотти на посту тренера «Реала» в следующем сезоне или его уволят.

Кубок Испании - Эль Класико

«Реал» проиграл первый матч дома со счетом 0:1, но у них есть шанс загладить свою вину, когда они сыграют с «Барселоной» в ответном матче 5 апреля. Победитель получает шанс сразиться в финале Кубка Испании.

Четвертьфинал Лиги чемпионов против "Челси"

«Реалу» не удастся сыграть ответный матч дома. Первый матч состоится 12 апреля, а ответный — 18 апреля в Лондоне.

Шансы «Реала» на победу в Ла Лиге были подорваны, когда они проиграли «Эль Класико» и позволили «Барсе» оторваться на 12 очков. Следовательно, матчи Ла Лиги не так важны, как упомянутые три игры.