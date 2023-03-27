Прощай, Бразилия?

Карло Анчелотти ответил на слухи, связывающие его с работой в сборной Бразилии. Итальянец заявил, что хочет остаться в «Реале» до конца своей жизни.

«Я хочу продолжить работу в «Реале». Я счастлив», - сказал Анчелотти для газеты Marca.

«Я уже много раз говорил, что хочу остаться в «Мадриде» на всю оставшуюся жизнь», - добавил Карло.

Согласно источникам в клубе, Анчелотти пользуется большим уважением в «Реале» и часто присутствует во время дискуссий совета директоров о планах на следующий сезон.

Ранее президент Футбольной ассоциации Бразилии подтвердил, что Анчелотти - это тот человек, которого бразильцы хотят видеть во главе национальной сборной.

Между тем, среди болельщиков королевского клуба есть опасения по поводу будущего Анчелотти, если клуб не сможет выиграть трофей в этом сезоне.