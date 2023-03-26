Неслабо.

Летом Эрлинг Холанд перешел из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити», и меньше чем за сезон он уже успел побить с десяток рекордов Англии. Норвежец забил уже 28 голов в 26 матчах.

Игра Холанда очень привлекает «Реал Мадрид». Флорентино Перес считает Эрлинга идеальной заменой Кариму Бензема, который неизбежно должен покинуть клуб через сезон или два.

Однако «Манчестер Сити» полон решимости сохранить звездного нападающего в клубе. Издание Sport сообщает, что «горожане» готовятся предложить Холанду новый контракт в конце этого сезона, чтобы другие команды, в особенности «Реал», не смогли переманить его.

«Ман Сити» хочет сделать норвежца одним из самых высокооплачиваемых игроков в мировом футболе, его недельная зарплата вырастет с 425 тысяч евро до 570 тысяч евро.

«Реал» хочет устроить трансфер Холанда следующим летом, но если он подпишет улучшенный контракт, мадридцы не смогут предложить аналогичные условия, чтобы заманить 22-летнего футболиста в испанскую столицу.

Стоит ли «Реалу» биться за Эрлинга или же сосредоточиться на Мбаппе? Может, стоит присмотреться к другим нападающим?