Говорит Мадрид
Блог

Что сказал Юлиан Нагельсманн о работе в «Реале» в 2021 году?

Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Когда Зинедин Зидан покинул «Бернабеу» после своего первого выступления в «Реале» в 2018 году, вариантов преемника было не так много.

Именно тогда на повестке дня появилось имя Нагельсмана.

На тот момент карьера немца только начиналась, поэтому он вежливо отклонил мадридское предложение.

В интервью BBC в 2021 году он объяснил: «Мне позвонили из «Реала». Они хотели поговорить со мной, узнать меня и мою философию.

Это было не так просто [сказать нет], потому что «Реал» — один из крупнейших клубов, но я принял правильное решение. У меня не было времени на подготовку, не было времени на изучение языка. У меня не было большого опыта.

Но если они позвонят мне в будущем, возможно, решение будет другим». 

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Слуцкий
Ответ VuNePonimaete
Не будет его в Реале. В 18 году у Переса деменции не было еще, поэтому варианта два: Зидан и Рауль. Ну еще может быть Почеттино
У Перчика врождённая деменция.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Чеботарев
Ответ VuNePonimaete
Не будет его в Реале. В 18 году у Переса деменции не было еще, поэтому варианта два: Зидан и Рауль. Ну еще может быть Почеттино
сейчас вариант один,это Зидан. В вот кто будет его помощником и потом преемником, вопрос открытый.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VuNePonimaete
Не будет его в Реале. В 18 году у Переса деменции не было еще, поэтому варианта два: Зидан и Рауль. Ну еще может быть Почеттино
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий