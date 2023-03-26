Что сказал Юлиан Нагельсманн о работе в «Реале» в 2021 году?
Когда Зинедин Зидан покинул «Бернабеу» после своего первого выступления в «Реале» в 2018 году, вариантов преемника было не так много.
Именно тогда на повестке дня появилось имя Нагельсмана.
На тот момент карьера немца только начиналась, поэтому он вежливо отклонил мадридское предложение.
В интервью BBC в 2021 году он объяснил: «Мне позвонили из «Реала». Они хотели поговорить со мной, узнать меня и мою философию.
Это было не так просто [сказать нет], потому что «Реал» — один из крупнейших клубов, но я принял правильное решение. У меня не было времени на подготовку, не было времени на изучение языка. У меня не было большого опыта.
Но если они позвонят мне в будущем, возможно, решение будет другим».
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