Когда Зинедин Зидан покинул «Бернабеу» после своего первого выступления в «Реале» в 2018 году, вариантов преемника было не так много.

Именно тогда на повестке дня появилось имя Нагельсмана.

На тот момент карьера немца только начиналась, поэтому он вежливо отклонил мадридское предложение.

В интервью BBC в 2021 году он объяснил: «Мне позвонили из «Реала». Они хотели поговорить со мной, узнать меня и мою философию.

Это было не так просто [сказать нет], потому что «Реал» — один из крупнейших клубов, но я принял правильное решение. У меня не было времени на подготовку, не было времени на изучение языка. У меня не было большого опыта.

Но если они позвонят мне в будущем, возможно, решение будет другим».