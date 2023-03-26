7 комментариев

В среду Месут Озил закончил с футболом после достаточно шаблонной карьеры: выпустился из акадамемии скромного клуба («Шальке»), попал в более амбициозный («Вердер»), засверкал и уехал в топ-команду («Реал»).

Выиграв несколько титулов, попробовал в другой топ-лиге («Арсенал»), обленился и уехал на периферию («Фенербахче», «Истанбул»).

Несмотря на типичность карьерного пути, Озил творил абсолютно нетипичные вещи на поле и влипал в такие же вне его.

Когда Месут был в «Мадриде», он стал жертвой болтовни Флорентино Переса – президент рассказал о деталях его личной жизни, которые из частной беседы разлетелись по всему миру:

«Озил пришел сюда в 21 год, он турок в 3-м поколении, и сейчас изучает Мадрид. Он расстался с девушкой и изменил образ жизни, начал встречаться с моделью из Милана. У него уже был частный самолет, поэтому он летал в Италию, тр###л ее и возвращался».

Через некоторое время Озил взбесил Моуринью, и Жозе сказал ему: «Эй, Озил, идиот, послушай меня, как если бы я был твоим отцом. Девушка, с которой ты встречаешься, занималась любовью со всеми в «Интере» и «Милане», включая тренерский штаб».

Что было дальше? Озил расстался с моделью.