Говорит Мадрид
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«Она занималась любовью со всеми в «Интере» и «Милане». Как Перес и Моуринью сломали репутацию Озила

Месут Озил Месут Озил
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Флорентино Перес Флорентино Перес
Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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В среду Месут Озил закончил с футболом после достаточно шаблонной карьеры: выпустился из акадамемии скромного клуба («Шальке»), попал в более амбициозный («Вердер»), засверкал и уехал в топ-команду («Реал»).

Выиграв несколько титулов, попробовал в другой топ-лиге («Арсенал»), обленился и уехал на периферию («Фенербахче», «Истанбул»).

Несмотря на типичность карьерного пути, Озил творил абсолютно нетипичные вещи на поле и влипал в такие же вне его.

Когда Месут был в «Мадриде», он стал жертвой болтовни Флорентино Переса – президент рассказал о деталях его личной жизни, которые из частной беседы разлетелись по всему миру:

«Озил пришел сюда в 21 год, он турок в 3-м поколении, и сейчас изучает Мадрид. Он расстался с девушкой и изменил образ жизни, начал встречаться с моделью из Милана. У него уже был частный самолет, поэтому он летал в Италию, тр###л ее и возвращался».

Через некоторое время Озил взбесил Моуринью, и Жозе сказал ему: «Эй, Озил, идиот, послушай меня, как если бы я был твоим отцом. Девушка, с которой ты встречаешься, занималась любовью со всеми в «Интере» и «Милане», включая тренерский штаб».

Что было дальше? Озил расстался с моделью.

7 комментариев

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Nadir Ağababayev
Ответ Lyov Asatrian
Итсанбул,в прошлом великий Коснатинанпол👍👍👍
Erevan v proşlom velikiy İrəvan xanlıqı
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Mylene
Ответ Орыс-орыс онбаган
Друг спрашивает как зовут модель
Это Аида Йеспика. Модель и телеведущая из Венесуэллы. Принимала участие в конкурсе «Мисс Венесуэла» 2002. В 2003м переехала в Милан. До Озила у неё уже были длительные отношения с футболистом Маттео Феррари, и по-моему даже дети от него. Так что передайте другу, пусть поторопиться. Всё таки тётеньке уже за 40!
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Ilja Zuev
Ответ Орыс-орыс онбаган
Друг спрашивает как зовут модель
Аида Йеспика https://www.sports.ru/football/152777599.html
+1
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serber23
«Занималась любовью» , прям так и сказал
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Артём Толоконников
Очень хороший игрок, жаль что карьеру закончил. Надеюсь насовсем из футбола не уйдёт
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Lyov Asatrian
Итсанбул,в прошлом великий Коснатинанпол👍👍👍
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Орыс-орыс онбаган
Друг спрашивает как зовут модель
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