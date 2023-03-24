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Какая честь. На матч против Марокко игроки сборной Бразилии выйдут в футболках, посвященных Пеле, а Родриго получит номер легендарного нападающего

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Кто, если не он?

Сегодня ночью Бразилия сыграет с Марокко в первом матче после чемпионата мира 2022 года. Этот матч также станет первым для «селесао» после смерти Пеле, поэтому эта встреча будет посвящена легендарному игроку.

В знак уважения каждый бразильский игрок будет носить футболку с надписью «Пеле» под номером. Культовый нападающий крепко связан с номером 10, ведь он выступал под ним во время каждого из своих трех триумфов на чемпионатах мира 1958, 1962 и 1970 годах.

Сейчас «десятка» в сборной принадлежит Неймару, однако он остался в Париже из-за травмы. Издание Sport сообщает, что в матче против Марокко Родриго будет носить легендарный номер. 

Под номером 10 в сборной Бразилии выступал не только Пеле, но и Кака, Роналдиньо, Ривалдо и другие талантливые футболисты.

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