Выиграл всё и везде.

Фабио Капелло хоть и не тренирует вот уже пять лет, но он все еще авторитетный голос в футболе. Сегодня во второй день конференции Marca Sports Weekend дон Фабио рассказал том, кого считает лучшим тренером не только Италии, но и, возможно, в мире.

«Анчелотти − он лучший из всех. Когда ты побеждаешь в Испании, Италии, Англии, во Франции... Это потому, что ты знаешь футбол. Цифры есть цифры. «Мадрид» − нелегкая команда, вы должны это знать. Когда ты говоришь с игроками, они легко понимают, ты в теме или нет. У них есть есть качество понимания момента.

Когда ты подписываешь контракт с «Мадридом», то у тебя есть два пути: выигрываешь − остаешься, проигрываешь − уходишь. Я выиграл, а меня выгнали. В первый раз все было иначе. Моя история началась с Берлускони. Он позвонил мне, когда я был в «Мадриде», и сказал: «Фабио, пожалуйста, ты должен вернуться в «Милан». У меня еще было три года по контракту. Я поговорил с Сансом, сказал ему: «Я очень люблю этого человека». Я вернулся и после года меня выгнали из «Милана».

Анчелотти в Бразилии? У Карло есть опыт, он знает языки и язык футбол, а это две важные вещи. Когда ты едешь тренировать в другую страну, ты должен понимать многие вещи: какой футбол хотят люди, как ты можешь этого достичь. Думаю, что у Карло все это есть. Разница в подходах это то, что ты должен знать и можешь понять в Испании. Тренировать «Мадрид», «Барселону», «Валенсию» или «Севилью» − разные вещи. То же самое в Италии: «Милан», «Ювентус», «Интер» − это одно, а потом ты едешь в «Рому», а там все иначе. Как мне кажется, Карло может тренировать по всему миру».