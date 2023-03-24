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2 тренера, которых Перес может пригласить летом в «Реал»

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Cadena SER сообщает, что Флорентино Перес рассматривает возможность увольнения Карло Анчелотти в конце сезона и запуска нового проекта, если «Реал» останется без трофеев.

Президент рассматривает возможность приглашения двух тренеров — Маурисио Почеттино и Хаби Алонсо.

Флорентино некоторое время был поклонником Почеттино. Аргентинец в настоящее время не имеет работы после того, как в прошлом сезоне покинул «Пари Сен-Жермен».

Алонсо менее опытен, но показывает отличные результаты в леверкузенском «Байере». Кроме того, до перехода во взрослый футбол Хаби работал в команде «Мадрида» до 14 лет, и клуб считает его талантливым тренером.

 

2 комментария

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FanReal.kz
Надо попробовать Рауль, кто знает может повторить историю Зидана 3 раз подряд лч
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Mo1z
Нагельсман? Рауль?
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