Cadena SER сообщает, что Флорентино Перес рассматривает возможность увольнения Карло Анчелотти в конце сезона и запуска нового проекта, если «Реал» останется без трофеев.

Президент рассматривает возможность приглашения двух тренеров — Маурисио Почеттино и Хаби Алонсо.

Флорентино некоторое время был поклонником Почеттино. Аргентинец в настоящее время не имеет работы после того, как в прошлом сезоне покинул «Пари Сен-Жермен».

Алонсо менее опытен, но показывает отличные результаты в леверкузенском «Байере». Кроме того, до перехода во взрослый футбол Хаби работал в команде «Мадрида» до 14 лет, и клуб считает его талантливым тренером.