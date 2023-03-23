Говорит Мадрид
Блог

Азар и еще 7 игроков, которые будут больше играть после того, как «Реал» больше не борется за Ла Лигу

Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Поражение в недавнем Эль-Класико отодвинуло «Реал» от «Барселоны» на 12 очков, а это означает, что чемпионская гонка практически завершена.

Diario AS сообщает, что для Карло Анчелотти это означает, что он может дать отдых ключевым игрокам перед Кубком Испании и Лиги чемпионов.

Издание называет восемь игроков, которые могли бы извлечь из этого пользу: Андрей Лунин, Альваро Одриосола, Хесус Вальехо, Начо, Дани Себальос, Марко Асенсио, Эден Азар и Мариано.

Увеличение игрового времени может убедить Начо продлить контракт и продолжить карьеру на Сантьяго Бернабеу.

Для других игроков (Лунин, Себальос, Асенсио, Азар) это будет шанс проявить себя перед клубом, поскольку их будущее все еще висит в воздухе.

И, наконец, у таких игроков, как Одриосола, Вальехо и Мариано, будет возможность рекламировать себя для новых клубов, если они собираются уйти в конце сезона,.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий