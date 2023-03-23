Поражение в недавнем Эль-Класико отодвинуло «Реал» от «Барселоны» на 12 очков, а это означает, что чемпионская гонка практически завершена.

Diario AS сообщает, что для Карло Анчелотти это означает, что он может дать отдых ключевым игрокам перед Кубком Испании и Лиги чемпионов.

Издание называет восемь игроков, которые могли бы извлечь из этого пользу: Андрей Лунин, Альваро Одриосола, Хесус Вальехо, Начо, Дани Себальос, Марко Асенсио, Эден Азар и Мариано.

Увеличение игрового времени может убедить Начо продлить контракт и продолжить карьеру на Сантьяго Бернабеу.

Для других игроков (Лунин, Себальос, Асенсио, Азар) это будет шанс проявить себя перед клубом, поскольку их будущее все еще висит в воздухе.

И, наконец, у таких игроков, как Одриосола, Вальехо и Мариано, будет возможность рекламировать себя для новых клубов, если они собираются уйти в конце сезона,.