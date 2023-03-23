Довольно продолжительное время различные источники сообщают, что в конце сезона Анчелотти покинет «Реал», чтобы возглавить сборную Бразилии.

Во время международной паузы бразильским игрокам «Мадрида» не скрыться от вопросов о Карло в «селесао». Родриго уже отшутился, теперь и Винисиус прокомментировал возможное назначение итальянца в сборную Бразилии:

«Мне немного сложно об этом говорить. Если он будет в сборной, его не будет в «Реале». А если он будет в «Реале», его не будет в сборной. У него всегда была ко мне большая симпатия, я испытываю к нему то же самое. Это чувство не исчезнет, будь он в сборной или в «Реале».

«Все тренеры хотели бы работать в сборной Бразилии. Это очень хорошая, сплоченная команда. Я думаю, что все хотели бы тренировать эту сборную, и Карло тоже», – сказал Вини.

Здорово видеть такое теплое отношение игрока к тренеру.