Перед первой игрой с «Челси» в 1/4 ЛЧ-2022 Карим Бензема прервал пост в Рамадан всего за 15 минут до матча. Болельщики были встревожены, что голодание помешает Кариму, но форвард оформил хет-трик и доказал, что даже без воды и еды на протяжении всего дня можно хорошо отыграть матч.

В 2023 году пост Рамадан начался 23 марта и продлится по 22 апреля, в этот отрезок у «Мадрида» запланировано 6 матчей, из них два с «Челси» в 1/4 ЛЧ и кубковое класико.