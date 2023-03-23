10 комментариев

Габриэл Альварес – одна из самым известных болельщиц мадридского «Реала». Окончила университет Бургоса по специальности аудиовизуальная коммуникация и получила степень магистра журналистики в университете короля Хуана Карлоса.

Помимо родного испанского языка, в совершенстве владеет английским и итальянским. Карьеру на ТВ начала на новостном канале, затем перешла на спортивный, а в 2016-м подписала контракт с «Реал Мадрид ТВ», где появлялась в программе «90 минут».

В 2020-м шоу закрыли из-за коронокризиса, но болельщики «Мадрида» вряд ли забудут перформансы Альварес с пуговицами.

Габриэла, вероятно, намеренно оставляла верхнюю пуговицу в плохом состоянии, чтобы та «случайно» отлетела во время эфира. В каждом из эпизодов можно заметить, как ведущая делает вдох и выпрямляет осанку, после чего пуговица отрывается.

В 2021-м Альварес ушла на Twitch, где до сих пор ведет прямые трансляции из онлайн-игр.