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Ведущая клубного ТВ «Реала» прославилась «случайными» показами груди. Оставляла пуговицу в плохом состоянии и делала вдох

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Габриэл Альварес – одна из самым известных болельщиц мадридского «Реала». Окончила университет Бургоса по специальности аудиовизуальная коммуникация и получила степень магистра журналистики в университете короля Хуана Карлоса.

Помимо родного испанского языка, в совершенстве владеет английским и итальянским. Карьеру на ТВ начала на новостном канале, затем перешла на спортивный, а в 2016-м подписала контракт с «Реал Мадрид ТВ», где появлялась в программе «90 минут».

В 2020-м шоу закрыли из-за коронокризиса, но болельщики «Мадрида» вряд ли забудут перформансы Альварес с пуговицами.

Габриэла, вероятно, намеренно оставляла верхнюю пуговицу в плохом состоянии, чтобы та «случайно» отлетела во время эфира. В каждом из эпизодов можно заметить, как ведущая делает вдох и выпрямляет осанку, после чего пуговица отрывается.

В 2021-м Альварес ушла на Twitch, где до сих пор ведет прямые трансляции из онлайн-игр.

10 комментариев

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OnTuMyC
и все равно никуда не пристроилась? грустная история
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Фокс&#8772;
Тут Тимур спрашивает, видео горячего с ней нет?
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DynamoUfa
Маша Командная мы тебя узнали)
0
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Joe Black
Graciela Alvarez

https://instagram.com/gracielaalvarezlobo?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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Superkenguroo
Фокусница
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Виктор Войнов
Подумаешь, я на пузе так смогу
+14
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sasha230876
В статье не хватает вывода: "Впрочем, трюк с пуговицей не помог. С клубного телевидения пришлось уйти, стать девушкой одного из футболистов Реала не получилось".
+1
0
+1
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xDe xDe
Так она на груди делает акцент не только в этом эпизоде, просто более тонко. Понаблюдайте внимательнее. Язык тела, все дела :)
+1
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+1
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red hikkikomori
статья уровня Яндекс дзен)
+34
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+34
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Роман
тема так и осталась не раскрыта(
+10
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