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«Хватит гоняться за Мбаппе»: болельщики «Реала» хотят, чтобы клуб купил игрока из АПЛ вместо Килиана

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У «Реала» есть явная дыра на позиции правого фланга, которую необходимо заполнить этим летом. С клубом связаны несколько вингеров, в том числе Килиан Мбаппе, который является левым нападающим, но может играть в тройке нападающих.

Некоторые мадридские болельщики отметили, что один игрок английской Премьер-лиги, который в этом сезоне находится в отличной форме, должен отправиться на «Бернабеу» этим летом.

Правый вингер «Арсенала» Букайо Сака в этом сезоне показывает двузначные цифры по голам и передачам, выведя «Арсенал» на вершину таблицы и сделав хороший шанс на титул.

Вот что пишут фанаты:

«Если «Реал» серьезный клуб, то этим летом они должны предложить 100 миллионов долларов за Саку».

«Правый фланг «Реала» пуст, даже Вини устал. Они должны попытаться украсть Саку у «Арсенала».

«Букайо Сака стал первым игроком, который забил 10 или более голов, а также отдал 10 или более результативных передач в этом сезоне. Первый английский игрок, сделавший это за десять лет».

«Реалу» следует прощупать почву для Сака, а не продолжать гоняться за Мбаппе. Он закрепит правую позицию на следующие 10 лет».

 

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