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«Я мечтаю об этом каждый день». Президент «Лиона» признался, что ждет возвращения Карима Бензема в клуб

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Карим Бензема Карим Бензема
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Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола прокомментировал возможность подписания контракта с нападающим «Реала» Каримом Бензема. Игрок прошел через молодежный состав «Лиона» и сделал себе имя, выступая за взрослую команду.

«Я мечтаю об этом каждый день, но это сложно. Но мы попробуем. Чем больше он преуспевает в «Реале», тем сложнее… Я смотрел вчера игру против «Барсы», проигравшую 2:1».

«Некоторые люди не думали, что Карим был не в лучшей форме, но я считаю, что он был очень хорош», — добавил Аулас.

«Если бы у нас была возможность и небольшой шанс вернуть его, мы бы воспользовались им, взяв на себя все риски. Карим – один из символов клуба».

3 комментария

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MADRiD_00
Хотя сам Карим неоднократно говорил что хочет завершить карьеру в Мадриде, я думаю будет очень красиво если он вернётся в родной клуб на пару сезонов.
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Ruslan3132
в 2024 вполне вероятно забрать Карима на пару лет в родные пенаты. В деревенской лиге он еще позажигает
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Bolvan
В классико было как будто его не было на поле
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