Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола прокомментировал возможность подписания контракта с нападающим «Реала» Каримом Бензема. Игрок прошел через молодежный состав «Лиона» и сделал себе имя, выступая за взрослую команду.

«Я мечтаю об этом каждый день, но это сложно. Но мы попробуем. Чем больше он преуспевает в «Реале», тем сложнее… Я смотрел вчера игру против «Барсы», проигравшую 2:1».

«Некоторые люди не думали, что Карим был не в лучшей форме, но я считаю, что он был очень хорош», — добавил Аулас.

«Если бы у нас была возможность и небольшой шанс вернуть его, мы бы воспользовались им, взяв на себя все риски. Карим – один из символов клуба».