Инсайды из клуба.

В раздевалке «Реала» царило разочарование после поражения в класико, сообщил источник в клубе журналисту Марио Кортегана из The Athletic.

«Мадрид» хорошо начал игру, вырвавшись вперед через девять минут благодаря автоголу Рональда Араухо. «Барселона» сравняла счет на последних минутах первого тайма, но «Лос Бланкос» вышел вперед на 81-й минуте благодаря Марко Асенсио. Но, к удивлению «сливочных», VAR отменил гол из-за офсайда.

«Нам грустно, мы расстроены, — сказал The Athletic источник в раздевалке. — Что случилось? Парень, посмотрев в экран в Мадриде [VAR-центр находится в столице Испании], решил исход Ла Лиги».

Карло Анчелотти тоже выразил свои сомнения в решении арбитра на пресс-конференции после матча:

«У нас по-прежнему есть сомнения, что офсайд был. На 100 процентов уверенности нет. Едем в Мадрид с подозрениями. Честно говоря, мы не заслужили поражение. На ЧМ-2022 офсайды были очень явными, но здесь у меня остались сомнения. Январь после ЧМ-2022 дорого нам обошелся. Но сейчас все хорошо. Думаю, что «Реал» хорошо завершит сезон. Хорошая подготовка к матчам – это наш приоритет. Только так сможем хорошо закончить сезон. Этот матч я завершил с гордостью».

Последнюю фразу Карло сказал не просто так. Источники в клубе сообщили The Athletic, что главный тренер и его штаб поговорили с футболистами после матча с намерением вселить в них уверенность и дать понять, что в последних двух играх они были хороши, даже если это и не отразилось на результате.

Тренерскому штабу не понравилось заявление Хави о том, что «Барселона» доминировала над «Мадридом». Анализ со стороны «Лос Бланкос» продемонстрировал, что противостояние было равным и «Реал» заслуживал большего. Победа ускользнула от них из-за спорного судейского решения, считают в клубе.

А как вы считаете, справедлив ли исход игры?