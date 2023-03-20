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📸 Автогол Араухо порадовал фанатов «Реала» и персональных поклонников Винисиуса

Рональд Араухо Рональд Араухо
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Главный матч в испанском футболе вновь начался с автогола. На этот раз в собственные ворота мяч отправил игрок «Барселоны».

Автогол Араухо получился слишком курьезным. Забить Рональду помог его главный оппонент из «Мадрида». Защитник головой замкнул навес Винисиуса. Тер Стеген такого явно не ожидал. Голкипер повалился на газон, не справившись с ударом партнера по команде.

Дуэли Винисиуса и Араухо стали одним из самых любопытных элементов каждого класико. Поэтому столь курьезный гол Рональда очень порадовал фанатов «Реала» и персональных поклонников Винисиуса.

Болельщики делятся эмоциями в соцсетях:

💭 «Подождите, но ведь мне сказали, что Араухо владеет Винисиусом! Это что, неправда?»

💭 «Щедрый Винисиус помог Араухо забить! Как после такого можно говорить, что Вини – плохой человек?»

💭 «Вини помог Рональду достичь уровня Левандовского на пике его формы! Что за удар головой!»

💭 «Ого, значит, вот так Араухо возит Винисиуса. А я и не знал».

💭 «Винисиус помог Араухо забить свой первый гол в класико! Ну что за чудесный парень этот бразилец».

💭 «Здорово видеть командную работу Араухо и Винисиуса. Так держать, парни, продолжайте в том же духе!»

А какие эмоции у вас вызвал автогол защитника «блауграны»?

3 комментария

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Андрей Хенто
Все конечно здорово, но больше огорчает, что этот полумомент единственный, на что сподобился Мадрид. Пока ужасная игра в исполнении команды в первом тайме.
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Bolvan
Вини превосходит пока Араухо в этом матче
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дамьен
Ну что съели бегунка?
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