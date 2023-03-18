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«Он не очень симпатичный». Анчелотти в забавной манере назвал защитника «Реала» одним из лучших в мире

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В 26-м туре Ла Лиги «Реал» отправится в Каталонию на матч против «Барселоны».

Карло Анчелотти провел пресс-конференцию в преддверии класико. Среди прочего тренер похвалил Милитао, не забыв подколоть своего подопечного:

«Я довольно честный человек, для меня Милитао – один из лучших в мире на своей позиции. У него есть все: он быстр, агрессивен, фантастически играет один на один, он силен в воздухе, хорошо владеет мячом. Есть у него один недостаток, иногда он не сосредоточен на сто процентов, еще он не очень симпатичный».

Болельщики в соцсетях предположили, что Анчелотти сделал отсылку на старое видео. Пару лет назад игроки «Мадрида» обсуждали свой рейтинг в FIFA. В одном из таких роликов Милитао заявил, что считает себя «очень красивым».

Не будем спорить с Карло и признаем, что сейчас Эдер действительно один из самых сильных игроков на своей позиции.

1 комментарий

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Kadyr Abdramanov
Милитао хорош но мне больше нравится игра Алабы
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